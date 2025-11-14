Die Berufsfeuerwehr rückte sofort aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Holz und anderes Material, das in dem Schuppen gelagert wurde, Feuer gefangen hatte.<BR \/><BR \/>Durch das schnelle Eingreifen der Wehrmänner ist es gelungen, das Ausbreiten der Flammen auf ein nahe gelegenes Haus sowie auf einen weiteren Schuppen zu verhindern. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt, ein Fahrzeug wurde allerdings von den Flammen beschädigt.<BR \/><BR \/>Die genaue Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Carabinieri vor Ort im Einsatz.