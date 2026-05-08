„Die Arbeiten für das Studentenheim am Hadrianplatz sind zu über 90 Prozent abgeschlossen“, erklärt Vizebürgermeister Stephan Konder, zuständig für die öffentlichen Arbeiten, gegenüber „S+“. Ende Juni werde die Struktur von der Habitat AG offiziell vorgestellt, so Konder.<BR \/><BR \/>„Die Universität Bozen und die Studentenbewegungen fordern seit Jahren weitere Unterkünfte für die Studenten. In Kürze steht die erste von insgesamt drei geplanten Strukturen zur Verfügung“, unterstreicht Konder. Weitere Studentenunterkünfte seien nämlich am sogenannten Siegesplatz sowie am Gelände des NOI Techpark in Bozen Süd vorgesehen.<h3>\r\n120 Plätze am Siegesplatz geplant<\/h3>Laut Landesrat Christian Bianchi werde man alles daran setzen, mit den Sanierungsarbeiten am Ex-INPS-Gebäude am Siegesplatz noch heuer zu beginnen. Geplant seien mehrere Wohnungen für vier Personen. Insgesamt könnten laut Bianchi rund 120 Studierende nach der abgeschlossenen Sanierung im Gebäude unterkommen.<BR \/><BR \/>„Die Struktur beim NOI Techpark, ebenfalls ein Projekt des Landes, steht den Studenten wohl erst ab Sommer 2029 zur Verfügung“, so Vizebürgermeister Konder. Dort seien schätzungsweise 150 Plätze vorgesehen.<h3>\r\nIn Kürze neues Heim für insgesamt 199 Studenten<\/h3>Das neue Studentenheim im Ex-Fiat-Gebäude bietet ab dem Bildungsjahr 2026\/27 Platz für 199 Studenten. Auf der Webseite der neuen Struktur, die bereits online ist, sind erste Einblicke ins frisch sanierte Gebäude zu finden. Geführt werden soll die Unterkunft vom Deutschen Orden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1310415_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zur Verfügung stehen künftig sowohl Doppel- als auch Einzelzimmer. Diese sind mit Bett, Schrank, Schreibtisch mit Stuhl, Kochnische mit Kühlschrank und Mikrowelle sowie ein eigenes Bad ausgestattet. Außerdem gibt es mehrere Gemeinschaftsräume, darunter Lernsäle, eine Bibliothek, eine Gemeinschaftsküche sowie ein Spielzimmer. <BR \/><BR \/>In der Unterkunft wird es auch einen Waschraum geben, ebenso einen Fahrradabstellplatz und kostenloses Wifi im gesamten Gebäude.