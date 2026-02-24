<BR \/>In Bozen hat die Staatspolizei einen 47-jährigen albanischen Staatsbürger verhaftet. Er sei laut Aussendung mit insgesamt rund neun Kilogramm Drogen erwischt worden.<BR \/><BR \/>Ein Anwohner im Stadtteil Don Bosco will verdächtigen Personenverkehr rund um ein dort abgestelltes Fahrzeug beobachtet haben und hatte dies der Polizei gemeldet.<BR \/><BR \/>Gemeinsam mit einer Drogenspürhundeinheit der Finanzpolizei kontrollierten die Ermittler daraufhin das Fahrzeug. Dieses ist auf den 47-Jährigen zugelassen. Der Mann ist in Bozen wohnhaft und war in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Drogenhandels aufgefallen.<h3>\r\n7,2 Kilogramm Marihuana und 150 Gramm Kokain <\/h3>Im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckten die Beamten 72 Platten Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 7,2 Kilogramm sowie ein Kilogramm Marihuana. Unter einem Sitz fanden die Ermittler zudem einen luftdicht verschlossenen Behälter mit 150 Gramm Kokain.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden weitere 550 Gramm Kokain sichergestellt. Die Beamten fanden außerdem 3.800 Euro in bar – ausschließlich in kleinen Banknoten. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Geld aus Drogenhandel stammt.<BR \/><BR \/>Der 47-Jährige wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht verhaftet und ins Gefängnis gebracht.