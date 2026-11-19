Der Mann erregte die Aufmerksamkeit eines Polizisten außer Dienst, als er in Bozen vor einem Beherbergungsbetrieb aus dem Taxi stieg und sich sofort eine Kapuze über den Kopf zog. Während er darauf wartete, dass ihm die Tür geöffnet wird, stellte er sich an eine nahegelegene Bushaltestelle. <BR \/><BR \/>Kurz darauf konnte er die Unterkunft betreten und den Check-In durchführen. Die Beamten der Antidrogenabteilung der Quästur, welche in der Zwischenzeit alarmiert worden waren, beobachteten das Prozedere durch die Fensterfront der Lobby, bevor sie schließlich zuschlugen. <BR \/><BR \/>Sie identifizierten den Mann, einen 40-jährigen Nigerianer und Asylwerber, der eine von der Quästur Turin ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung vorzeigte. Bei entsprechender Abfrage stellte sich heraus, dass er bereits wegen Drogenhandels vorbestraft worden worden war, weshalb er sich einer Personenkontrolle unterziehen musste. <BR \/><BR \/>Nicht umsonst: Die Beamten stellten 70 Kapseln mit Heroin (Gesamtgewicht 800 Gramm) sicher, die der Mann in seiner Umhängetasche versteckt hatte und mit denen er im Straßenverkauf wohl rund 35.000 Euro einnehmen wollte.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde festgenommen.