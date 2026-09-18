Die Abänderung besteht in der Eintragung eines neuen Kreisverkehrs im Bereich der Autobahnausfahrt Bozen Nord. Gleichzeitig ist die Verlegung nach Süden des Radweges und der zwei bestehenden Methangasleitungen vorgesehen.<BR \/><BR \/>Das Verfahren wird nun neu auf den Weg gebracht, nachdem ein erster Abänderungsvorschlag des Bauleitplans aus dem Jahr 2025 nicht die Zustimmung der Gemeinde gefunden hatte. In der Folge hat die Brennerautobahn AG eine optimierte Projektlösung ausgearbeitet.<BR \/><BR \/> Diese sieht eine neue Gestaltung des Kreisverkehrs mit zwei Slip-Lanes vor: einer Durchfahrtsspur für den Verkehr auf der SS 12 in West-Ost-Richtung, der nicht zur Autobahneinfahrt fährt, sowie einer Abbiegespur für die aus dem Eisacktal kommenden Fahrzeuge in Richtung Autobahneinfahrt. Diese ermöglicht eine direkte Zufahrt zur Autobahn, ohne den Kreisverkehr befahren zu müssen.<BR \/><BR \/>Für Landesrat Peter Brunner, der den Beschluss eingebracht hat, ist die Einleitung der Bauleitplanänderung ein wichtiger Schritt: „Damit schaffen wir die Grundlage, um die weiteren Planungsschritte einzuleiten und den neuen Kreisverkehr zu realisieren.“<BR \/><BR \/>„Mit diesem Projekt wird es möglich, Staus und Unfälle in diesem Bereich der Anbindung der Autobahnausfahrt an die Staatsstraße SS12 weiter zu verringern. Damit soll die Verkehrssicherheit und die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes deutlich verbessert werden“, betont Mobilitäts- und Infrastrukturenlandesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/>„Die Errichtung eines sicheren Kreisverkehrs bei der Mautstelle Bozen Nord ist dringend notwendig. Die A22 führt bereits Vorbereitungsarbeiten und Gespräche durch, damit nächstes Jahr mit den Arbeiten begonnen werden kann. Ob dies gelingt, hängt von vielen Faktoren ab. Die Finanzierung ist indes gesichert“, erklärt Brennerautobahn-Präsident Hartmann Reichhalter.<BR \/><BR \/>Vorgesehen ist auch die Errichtung neuer Schutzbarrieren, die im Vorschlag zur Änderung des Bauleitplanes als Staatsstraße ausgewiesen werden.