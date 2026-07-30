Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr direkt im Einfahrtsbereich zur A22. Aus noch ungeklärter Ursache stießen dort ein Fiat 500 und ein Lkw heftig zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Insassen des Autos im Fahrzeuginneren eingeschlossen und konnten sich nicht mehr selbstständig befreien.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun sicherte die Unfallstelle ab, während die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Bozen die technische Befreiung einleiteten. Die Feuerwehrmänner befreiten die beiden Eingeschlossenen rasch aus dem Wrack und übergaben sie dem Rettungsdienst.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341930_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nErhebliche Verkehrsbehinderungen<\/h3>Die beiden Insassen hatten jedoch Glück im Unglück: Nach der Erstversorgung durch das Weiße und Rote Kreuz wurden sie mit lediglich leichten Verletzungen in das Bozner Landeskrankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341933_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Straßenpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Anschluss übernahm die Berufsfeuerwehr Bozen die Bergung des stark beschädigten Autos. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es im Bereich der Autobahneinfahrt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.