Bozen Nord: Lkw stößt mit Pkw zusammen

Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr direkt an der Autobahnausfahrt Bozen Nord. An der Kreuzung auf die Staatsstraße SS12 stieß ein Lkw mit einem vorausfahrenden Pkw zusammen.Zunächst schien es, als laufe an der Unfallstelle Benzin aus, was sich allerdings nicht bestätigte. Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid kümmerte sich um die Aufräumarbeiten. Im Einsatz stand auch die Ortspolizei von Kardaun und die Carabinieri.