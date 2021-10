Bozen: Notfalleinsatz am Gasnetz in der Pfarrhofstraße

Während der Arbeiten auf der Baustelle wurde ein großer Riss in einer Niederdruckgasleitung erzeugt. Der starke Gasgeruch hat die Baustellenmitarbeiter alarmiert, die das Problem gegen 12.40 Uhr an die Gasnotrufnummer der SEAB gemeldet haben. Kurz darauf war ein Team von 8 Personen (6 Gasarbeiter und 2 Gastechniker) am Werk.Auch die örtliche Feuerwehr war zur Stelle, um Hilfe zu leisten, während die Grabungsarbeiten von der Firma Piccoli & Co. ausgeführt wurden. Ein ganzer Leitungsabschnitt wurde ausgetauscht und bei dieser Gelegenheit wurde auch ein zusätzliches Ventil eingebaut, um die Sicherheit des Abschnitts zu erhöhen.Trotz der eher schwierigen Bedingungen wurden die Arbeiten in weniger als 5 Stunden beendet und die Gasversorgung der betroffenen Haushalte konnte schon um 17.20 wiederhergestellt werden.

