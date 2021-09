Bozen: Offene Impftage und neues Impfzentrum

Montag: „Open Vax Day“ ohne Vormerkung (ab 20. September)



Mittwoch und Freitag: Impfungen mit Vormerkungen



Impfzentrum - Landeskrankenhaus Bozen



Wo: Lorenz-Böhler-Straße 5, 39100 Bozen



Öffnungszeiten: Von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr



Vormerkungen unter der Telefonnummer 0471 100999



Freitag, 17. September: Vorgemerkte Zweit-Impfungen



Impfstelle Freie Universität Bozen



Wo: Universitätsplatz 1, 39100 Bozen



Öffnungszeiten: Von 8:30 bis 13 Uhr und von 14 bis 16Uhr



„Open Vax Days“ ohne Vormerkung für die gesamte Bevölkerung:



Donnerstag, 16. September



Donnerstag, 23. September



Donnerstag, 30. September



Donnerstag, 7. Oktober



Bürgernahe Impfangebote, so lautet die Devise des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Die Impftätigkeit und der unkomplizierte Zugang für Bürger zu den Impfzentren im Lande soll weiterhin gewährleistet werden.In diesem Sinne hat der Gesundheitsbezirk Bozen in Zusammenarbeit mit der Universität der Landeshauptstadt 5 „offene Impftage“ für die gesamte Bevölkerung organisiert, bei denen Impfungen ohne Anmeldung durchgeführt werden. Der erste „Open Vax Day“ an der Universität findet am Donnerstag, 16. September, statt. Bürger können sich an diesem Tag unkompliziert und ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen.Am Freitag, 17. September, öffnet dann ein weiteres Impfzentrum des Gesundheitsbezirkes Bozen, das im Atrium der neuen Klinik des Landeskrankenhauses eingerichtet wurde. Das Impfzentrum in Auer hat bereits in den vergangenen Tagen seine Arbeit aufgenommen. Am Freitag werden die vorgemerkten zweiten Impfdosen verabreicht.Am Montag, 20. September, folgt der „Open Vax Day“ im Landeskrankenhaus Bozen ohne Vormerkung. Insgesamt wurden Bozen 6 Impflinien aufgebaut, geimpft wird dort 3 Mal wöchentlich. Jeden Montag wird ein offener Impftag mit Impfungen ohne Anmeldung angeboten und jeden Mittwoch und Freitag werden Impfungen mit Vormerkung getätigt.