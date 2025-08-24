Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bozen erkundeten den Schacht, löschten offene Flammen und überwachten die Lage. Im Schacht befanden sich zwei etwa drei Zentimeter starke Glasfaserkabel; stromführende Bauteile wurden nicht festgestellt. Der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers Edyna wurde alarmiert und traf vor Ort ein.<BR \/><BR \/>Es wurden keine Verletzten gemeldet. Betroffen waren die Schachtanlage und die im Schacht verlaufenden Glasfaserkabel. Hinweise deuten auf eine mögliche Störung einer unterhalb des Schachts verlaufenden Mittelspannungsleitung als Auslöser des sekundären Brandes hin.