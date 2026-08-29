<BR \/><BR \/>Um kurz nach Mitternacht beobachteten Soldaten, die am Pfarrplatz patrouillierten, einen Streit zwischen mehreren Männern. Das Personal des italienischen Heeres alarmierte sofort die Staatspolizei – mehrere Streifen rückten innerhalb kurzer Zeit an. <BR \/><BR \/>Die Beamten konnten die Gruppe zur Ruhe bringen und identifizierten die am Streit beteiligten. Es handelt sich dabei um drei georgische Staatsbürger und zwei Tunesier, so die Polizei. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten im Rahmen von Kontrollen in Bozen 4,5 Gramm Marihuana und zeigten auch zwei Personen wegen Missachtung des Platzverweises an.