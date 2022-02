Bozen: Paar im Besitz von mehr als einem halben Kilo Kokain – festgenommen

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass das Paar mindestens einmal pro Woche die Region verlies. Die Beamten vermuteten, dass der Handel mit Drogen der Grund dafür gewesen sein dürfte. Die Frau wurde im Jahre 2006 bereits wegen Drogenhandels festgenommen.Am Dienstag beobachteten die Beamten, wie das Paar gegen 13 Uhr auf der A22 Richtung Süden fuhr. Anschließend warteten die Ermittler auf die Rückkehr der Drogenhändler.Gegen 18 Uhr wurde das Auto des Paares an der Ausfahrt der Autobahnmautstelle von Neumarkt angehalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Päckchen mit mehr als 500 Gramm Kokain beschlagnahmt werden, das sich unter dem Beifahrersitz befand.Anschließend wurde im Don-Bosco-Viertel in Bozen die Wohnung der Frau durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten dabei 2 Präzisionswaagen und 8 Heroinpäckchen mit einem Gesamtgewicht von etwa 6 Gramm. Der Wert der Drogen beläuft sich auf rund 100.000 Euro.Das Paar wurde verhaftet. Der Mann wurde in das Gefängnis von Verona und die Frau in das Gefängnis von Trient überstellt und der Fall der zuständigen Staatsanwaltschaft übergeben.

