Bozen: Panzerknackerbande hinter Gittern

„Wichtig, Videoüberwachungsnetz auszubauen“

Festnahme im Morgengrauen

Die Ermittlungen hatten im Februar dieses Jahres begonnen – seitdem hatten die Beamten unter Hauptmann Ferdinando Nasta, Leiter der Fahndungsabteilung, unermüdlich nach Hinweisen auf Identität und Aufenthaltsort jener 3 Männer gesucht, die nun im Bozner Gefängnis sitzen.Mittels Beschattung der Verdächtigen konnten die Carabinieri feststellen, dass einer der 3, ein Mann aus Südtirol, die Gruppe „koordinierte“, indem er die Fahrzeuge für die Flucht organisierte sowie dann auch selbst fuhr. Auch half er laut Ermittlungen selbst bei den Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen mit, erklärte der Leiter der Fahndungsabteilung gestern vor dem Landeskommando der Carabinieri in der Bozner Dante-Straße.Die anderen beiden, 2 Männer aus Albanien – „einer ist in Italien, aber außerhalb von Südtirol wohnhaft, während der andere keinen festen Wohnsitz hat“, so Nasta – sollen sich gemeinsam mit ihrem „Chef“ in einer Ferienwohnung innerhalb der Landesgrenzen aufgehalten bzw. versteckt haben.Die 3 Einbrüche und beiden Einbruchsversuche, die die Carabinieri den Männern zuschreiben, dürften sie im ganzen Land begangen haben – auch jenen vom 18. April in Bruneck, bei dem Roland Ausserhofer (46) krankenhausreif geschlagen worden war.Und so gingen sie laut den Ermittlungen vor: „Ein Mitglied der Bande, der Fahrer, begleitete die beiden anderen in die Gegend, die sie anvisiert hatten. Sobald die beiden anderen ausgestiegen waren, parkte der Fahrer das Auto an Orten, an denen es keinen Verdacht erweckte und stand bereit, die Komplizen nach der Tat schnell wieder abzuholen“, so Nasta. Die Fahrzeuge, die dafür benutzt wurden, sollen in Kampanien gemietet worden sein, erklärte er.„Die Verdächtigen haben auch gezielt Orte ausgesucht, deren Lage an den Verkehrsachsen einfache und rasche Fluchtmöglichkeiten boten, aber auch Orte, an denen mehrere abgelegene Häuser standen, um gleich mehrere Einbruchsversuche in derselben Nacht zu begehen“, ergänzte Landeskommandant, Oberst Raffaele Rivola. „Das zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, das Videoüberwachungsnetz auszubauen.“Gestern in den frühen Morgenstunden klickten für die 3 Männer die Handschellen. Bei deren Festnahme stellten die Beamten der Carabinieri u.a. Bargeld in Höhe von fast 10.000 Euro sowie eine Luxusuhr und Einbruchswerkzeug sicher.An der Operation beteiligt waren neben den Carabinieri der Fahndungsabteilung auch jene der Kompanien von Neumarkt, Bozen und Bruneck. „Auch in diesem Fall reagierten die Carabinieri rasch und wirksam auf die Forderungen der Bürger nach mehr Sicherheit“, so Oberst Rivola. Durch die Festnahme der 3 „Panzerknacker“ konnten weitere Straftaten verhindert werden, so Oberst Rivola. Denn „sie hätten bestimmt weitere Einbrüche begangen“, ist auch der Leiter der Fahndungsabteilung, Hauptmann Ferdinando Nasta, überzeugt.