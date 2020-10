Bozen: Person stürzt in das Bachbett der Talfer

Gegen 21:15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einem Einsatz in die Sill bei Bozen gerufen.Eine Person war über einen steilen Abhang 10 Meter tief in das Bachbett der Talfer gestürzt. Weitere Personen versuchten zu helfen und begaben sich somit selbst in eine missliche Lage.Eine der Personen verletzte sich am Fuß und musste vor der Bergung von der Mannschaft der Berufsfeuerwehr stabilisiert werden. Mit Hilfe einer Schleifkorbtrage wurde die Verletzte Person schließlich geborgen und dem Rettungsdienst übergeben.Im Einsatz stand auch eine Streife der Carabinieri.

