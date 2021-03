Bozen: Pkw gerät in Brand

Die Wehren wurden gegen 13.20 Uhr alarmiert. Ein bei der Gemeindestraße in Kohlern geparkter Pkw der Marke BMW war aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten.Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren brannte das Fahrzeug nahezu vollständig aus. Am BMW entstand Totalschaden.Neben der Berufsfeuer und der Freiwilligen Feuerwehr von Bozen stand auch eine Streife der Staatspolizei im Einsatz. Die Erhebungen zur Brandursache wurden eingeleitet.Die Straße von Bozen nach Kohlern musste für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

