Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr in Bozen Süd, nahe der Müllverbrennungsanlage. <BR \/><BR \/>Ein Auto geriet in einer Kurve aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern und landete in der Etsch. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337487_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Insassen hatten Glück im Unglück und konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien. Verletzt wurde niemand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337490_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr, die Bezirks-Taucher, die Wasserrettung Bozen und das Weiße Kreuz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337493_image" \/><\/div>