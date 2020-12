Bozen: Plakate mit Fake-News aufgetaucht

In den vergangenen Stunden sind an verschiedenen Orten der Stadt - und sogar auf den Anschlagtafeln für die Wahlwerbung - Plakate in deutscher und italienischer Sprache aufgetaucht, die mit dem Hashtag #lacittàchevorrei und dem offiziellen Logo der Stadtgemeinde Bozen versehen sind und über eine Reihe von Veranstaltungen informieren. Es handelt sich hier um Falschinformationen.