Bozen: Polizei bringt verirrte Seniorin zurück nach Hause

Polizisten helfen Seniorin in Not

Die orientierungslose Seniorin schlenderte in der Nacht auf Freitag gerade durch die Claudia-de-Medici-Straße in Bozen, als gegen 4 Uhr die Polizeibeamten auf die Frau aufmerksam wurden. Sie hielten an und erkundigten sich, ob alles in Ordnung sei, heißt es in einer Aussendung der Quästur Daraufhin schilderte die augenscheinlich verzweifelte Seniorin ihre missliche Lage: Sie habe sich so weit von ihrem zu Hause entfernt, dass sie es nicht mehr allein dorthin zurückschaffen würde. Die Beamten beruhigten die Frau und ermittelten ihre Personalien sowie ihre genaue Anschrift. Anschließend brachten sie die Seniorin zurück nach Hause.Dort wurde sie bereits von ihrem Sohn erwartet; mit diesem waren die Beamten in der Zwischenzeit in Kontakt getreten. Zu guter Letzt bedankten sich die beiden bei den Beamten für ihren Einsatz.