Kurz nach Mitternacht hatte ein Passant die Polizei verständigt, nachdem dieser auf dem Verdiplatz eine völlig zerbrochene Schaufensterscheibe bemerkt und laute Geräusche aus dem Inneren des Lokals gehört hatte.<BR \/><BR \/>Die Beamten eilten umgehend zum Tatort, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Im Geschäft trafen sie auf einen Mann, der mit einer Kassenlade in den Händen offenbar zu flüchten versuchte. Der Mann wurde verhaftet und auf die Quästur gebracht.<h3>\r\n29-Jähriger wurde verhaftet<\/h3>Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten Bargeld sowie ein Mobiltelefon, das dem Geschäftsinhaber gehört.<BR \/><BR \/>Der 29-Jährige aus Tunesien, der bereits polizeibekannt ist, wurde wegen erschwerten Diebstahls verhaftet. Die gestohlenen Gegenstände wurden dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.