<BR \/>Eine Streife der Sterzinger Verkehrspolizei entdeckte den mutmaßlichen Straftäter am Dienstag im Rahmen einer Routinekontrolle, wie die Quästur am heutigen Freitag mitteilt. Die Polizisten haben den Mann nahe dem Parkplatz Firmian bei der Autobahneinfahrt in Bozen Süd angehalten. <BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle bemerkten sie, dass gegen den 23-Jährigen im April dieses Jahres ein europäischer Haftbefehl wegen Betrug erlassen wurde, nämlich von der Polizei im bayerischen Landshut.<BR \/><BR \/>Nachdem der Verdächtige zur Kaserne der Bozner Verkehrspolizei gebracht worden war, sollen die Ermittler festgestellt haben, dass seine Fingerabdrücke mit denen des Gesuchten übereinstimmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 23-Jährige verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.