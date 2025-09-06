Während einer Streife im Bozner Stadtzentrum fielen den Polizisten auf dem Verdiplatz 2 verdächtig wirkende Männer ins Auge. Einer der beiden versuchte, bei dem Anblick der Ordnungshüter mit einem Fahrrad zu fliehen. Er wurde aber sofort aufgehalten. <BR \/><BR \/>Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen marokkanischen Staatsbürger, der bereits polizeibekannt war und Asyl beantragt hatte. <BR \/><BR \/>Der Mann händigte den Polizeibeamten freiwillig ein Päckchen mit rund 10 Gramm Haschisch aus. Bei einer späteren Durchsuchung wurden zudem 35 Euro Bargeld gefunden, das wohl dem Drogenhandel entstammte.<BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde festgenommen und in die Quästur gebracht. Er wurde wegen Drogenbesitzes mit Absicht zum Drogenhandel angezeigt.