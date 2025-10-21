Während der groß angelegten Kontrollen waren Polizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und das Militär im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Besonderes Augenmerk lag auf dem Obstplatz, Mazziniplatz, Pfarrplatz, Zillerplatz und dem Park der Religionen.<BR \/><BR \/>Auf dem Pfarrplatz fiel den Beamten ein 17-jähriger ausländischer Staatsbürger auf, der sich offenbar der Kontrolle entziehen wollte und währenddessen 15 Gramm Haschisch weggeworfen haben soll. Er wurde angezeigt, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<h3>\r\nMehrere Verstöße gegen Aufenthaltsverbote<\/h3>Später kontrollierten die Einsatzkräfte zwei marokkanische Männer in der Wolkensteinstraße: Gegen einen lag ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet Bozen vor, der andere verweigerte die Identifikation und leistete Widerstand – beide wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Auf dem Mazziniplatz erwischte die Polizei zwei rumänische Männer, die sich dort trotz Zugangsverbot aufhielten. Überdies wurden zwei italienische Staatsbürger angezeigt, weil sie sich trotz Aufenthaltsverbot in der Gemeinde Bozen aufhielten.