Bozen: Polizei hat am Wochenende verstärkt kontrolliert – 3 Festnahmen

Kontrolliert wurde vor allem am Mazziniplatz, in der Kapuzinergasse, in der Perathoner-Straße und in der Südtiroler Straße. Auch am Bahnhof, in Zügen sowie an 5 Stadtzufahrten führten die Beamten Kontrollen durch.Weitere Kontrollen wurden in den verlassenen Gebäuden nahe der Oswaldpromenade durchgeführt.Insgesamt wurden 312 Personen, 65 Fahrzeuge und 5 Betriebe kontrolliert. 3 Personen wurden festgenommen und abgeschoben. Weitere 4 müssen Südtirol für 3 Jahre verlassen.