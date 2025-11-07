Im Garten der Religionen wurde jüngst ein 26-jähriger Mann aus Bangladesch kontrolliert. Der Mann, der sich regulär in Italien aufhält, hatte laut Aussendung der Quästur eine kleine Menge Haschisch und ein Cuttermesser bei sich. Er wurde auf die Quästur gebracht und wegen unerlaubten Mitführens eines Gegenstandes, der als Waffe verwendet werden kann, angezeigt. Zudem wurde er wegen Drogenbesitz gemeldet.<h3>\r\nBilanz der Schwerpunktkontrolle: Eine Anzeige, zehn Platzverweise<\/h3>Neben der Anzeige wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrollen auch zehn Platzverweise ausgesprochen – gegen zehn ausländische Staatsbürger auf dem Pfarrplatz, die laut Aussendung durch ihr Verhalten andere Passanten belästigt haben. <BR \/><BR \/>Die Kontrollen wurden von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit den Carabinieri, der Finanzpolizei, der Stadtpolizei und dem Militär durchgeführt. Kontrolliert wurden vor allem der Obstplatz, der Pfarrplatz, der Kapuzinerpark, die Wolkensteinstraße, der Dominikanerplatz, der Mazziniplatz, der Zillerplatz sowie der Garten der Religionen und der Petrarca-Park.