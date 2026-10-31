Am 29. Oktober ging am Abend die Brandmeldeanlage in einem Gebäude in der Innsbrucker Straße los, eine Polizeistreife griff in einem Technikraum drei ausländische Staatsbürger auf, die sich dort eingenistet hatten. Die Asylwerber wurden wegen Sachbeschädigung und unbefugten Eindringens in ein Gebäude angezeigt.<h3>\r\nLadendiebe angezeigt<\/h3>Am selben Tag wurde ein Mann aus Tunesien wegen Hehlerei angezeigt, er war im Besitz eines Fahrrads, dessen Herkunft er nicht belegen konnte. Das Fahrrad wurde später von der rechtmäßigen Eigentümerin identifiziert und ihr zurückgegeben. Ein italienischer Staatsangehöriger wurde ebenfalls angezeigt, da er gegen seinen Hausarrest verstoßen hatte – bei einer Kontrolle wurde er außerhalb seiner Wohnung angetroffen.<BR \/>Am 30. Oktober wurde ein pakistanischer Staatsangehöriger in einem Supermarkt wegen versuchten Diebstahls von alkoholischen Getränken im Wert von 168 Euro angezeigt, und ein Marokkaner wurde wegen Diebstahls von 36 Kosmetikprodukten bei angezeigt. Die Waren wurden in beiden Fällen an die rechtmäßigen Eigentümer bzw. den Inhaber des betroffenen Geschäfts zurückgegeben. <h3>\r\nAlkolenker festgenommen<\/h3>Zudem nahm ein Beamter der Staatspolizei – der gerade außer Dienst war – einen albanischen Staatsbürger fest, dem er zuvor nach einem Verkehrsunfall eigentlich zu Hilfe eilen wollte. Der Beamte hatte von seiner Wohnung aus beobachtet, wie ein Pkw heftig gegen Absperrpfosten prallte. Der Polizist ging auf die Straße, um nach dem Zustand des Autolenkers zu sehen, als dieser – offenbar unter Alkoholeinfluss – die Flucht ergriff. Der Albaner wurde schließlich gestoppt und festgenommen, da er Widerstand leistete – auch gegenüber der Polizeistreife, die in der Zwischenzeit zur Unterstützung ihres Kollegen eingetroffen war.