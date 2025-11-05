Im Rahmen verstärkter Kontrollen wurden in Bozen am Dienstag insgesamt vier Personen angezeigt. Am frühen Nachmittag wurde in der Nähe der Gelben Brücke ein 30-Jähriger aus Tunesien kontrolliert, der bereits wegen Drogenhandels polizeibekannt ist. Er hatte rund ein Gramm Kokain und zwei Gramm Haschisch bei sich, wie die Quästur in einer Aussendung schreibt. Der Mann wurde auf freiem Fuße angezeigt.<BR \/><BR \/>Kurz darauf kam es in den Bozner Lauben zu einem weiteren Polizeieinsatz: Ein 32-jähriger Marokkaner soll mehrere Jacken aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen haben. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd konnte er schließlich gestellt werden. Auch er wurde angezeigt. Die gestohlenen Kleidungsstücke wurden zurück ins Geschäft gebracht.<h3>\r\nZweite Verfolgungsjagd in der Trientstraße <\/h3>Wenig später fiel der Polizei in der Trientstraße ein 25-jähriger Italiener auf, der beim Anblick der Beamten die Flucht ergriff. Wieder nahmen die Polizisten die Verfolgung auf und stellten den jungen Mann. Wie sich herausstellen sollte, hatte der 25-Jährige offenbar ein Paar Schuhe gestohlen. Er gestand die Tat und wurde ebenfalls angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Abend wurde im Garten der Religionen ein 22-jähriger Gambier mit einem hochwertigen Mountainbike gestoppt. Einem Mountainbike, das tags zuvor in der Wolkensteinstraße als gestohlen gemeldet worden war, heißt es weiter in der Aussendung. Auch er wurde angezeigt, das Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer übergeben.