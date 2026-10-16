Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Vormittag. Eine Polizeistreife bemerkte, wie ein Auto in der Innsbrucker Straße auf einer Haltebucht anhielt. Der Fahrer stieg aus, überquerte die Leitplanke und rannte in Richtung des Eisackufers.<BR \/><BR \/>Die Beamten wurden misstrauisch und hielten den Mann an, als dieser bereits die Rombrücke erreicht hatte. Anschließend brachten sie ihn für weitere Überprüfungen zur Polizeidienststelle.<h3>\r\nAuto kurz zuvor gestohlen<\/h3>Bei den Kontrollen stellte sich heraus, dass es sich um einen 30-jährigen italienischen Staatsbürger handelte, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten war. Er besaß keinen Führerschein, da ihm dieser entzogen worden war. Außerdem ergaben die Ermittlungen, dass das Auto kurz zuvor von einem nahegelegenen Parkplatz entwendet worden war.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde daraufhin wegen schweren Diebstahls auf frischer Tat festgenommen und in seine Wohnung gebracht, wo er unter Hausarrest gestellt wurde. Zudem wurde er wegen des Verdachts, ein Fahrzeug unter dem Einfluss psychotroper Substanzen gelenkt zu haben, angezeigt. Im Innenraum des Autos fanden die Polizisten ein Fläschchen für den Konsum von Crack.<h3>\r\nTeppichmesser und Geschenkkarten sichergestellt<\/h3>Kurze Zeit später kontrollierte die Polizei ebenfalls in der Nähe der Rombrücke einen 48-jährigen iranischen Staatsangehörigen. Bei ihm fanden die Beamten ein Teppichmesser sowie fünf Geschenkkarten im Gesamtwert von 500 Euro, die aus einem Geschäft in Bozen stammten.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde wegen des Mitführens eines gefährlichen Gegenstands und wegen Hehlerei angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Tages wurden außerdem zwei ausländische Staatsangehörige angezeigt, weil sie gegen eine gegen sie erlassene Wegweisungsverfügung für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten.<h3>\r\n105 Personen kontrolliert<\/h3>Im Rahmen der Kontrollen identifizierte die Staatspolizei insgesamt 105 Personen und überprüfte 15 Fahrzeuge.