<BR \/>Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag in der Piave-Straße. Laut Einsatzkräften waren Sanitäter dorthin gerufen worden, nachdem Hinweise auf einen Mann eingegangen waren, der sich selbst verletzte. Als die Rettungskräfte eintrafen, bedrohte er sie jedoch mit einem Messer und zog sich in einen abgestellten Lieferwagen zurück.<h3>\r\nDie Polizisten setzten den Taser in Anschlag<\/h3>Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Als sich die Beamten dem Mann vorsichtig näherten, reagierte dieser weiterhin aggressiv. Die Polizisten setzten den Taser in Anschlag, mussten ihn jedoch nicht einsetzen: Als der 36-Jährige den auf ihn gerichteten Laserstrahl bemerkte, ließ er sofort das Messer fallen.<BR \/><BR \/>Mit Mühe gelang es den Beamten, den Mann zu überwältigen und zur Wache zu bringen. <BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Bedrohung von Rettungskräften und unerlaubtem Mitführen einer Waffe festgenommen. Auf Anordnung der Justiz wurde er in die Haftanstalt Bozen eingeliefert.