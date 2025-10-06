Als sich die Polizisten näherten, versuchte der Mann, ein Päckchen Cellophan unauffällig loszuwerden. Dieses wurde sofort sichergestellt und enthielt acht Dosen Kokain. Bei einer anschließenden Durchsuchung in der Quästur fanden die Beamten eine weitere Dosis sowie einen 50-Euro-Schein, der als mutmaßlicher Erlös aus einem vorherigen Verkauf gilt.<BR \/><BR \/>Der Festgenommene, ein tunesischer Staatsbürger ohne gültigen Aufenthaltstitel, ist polizeibekannt und mehrfach vorbestraft. Er wurde wegen Drogenhandels angezeigt und in den Sicherheitszellen der Quästur festgehalten. Die Justizbehörde entscheidet nun über das weitere Vorgehen.<h3>\r\nSchwerpunktkontrollen gegen „Malamovida“<\/h3>Parallel dazu führten Polizei, Carabinieri, Finanzbeamte, Stadtpolizei sowie das Militär im Rahmen des Programms „Strade Sicure“ am Wochenende verstärkte Kontrollen im Stadtgebiet durch. Ziel war es, gegen das Phänomen der sogenannten „Malamovida“ – nächtliche Auswüchse von Party- und Drogenkultur – vorzugehen.<BR \/><BR \/>Kontrolliert wurden sowohl stark frequentierte Bereiche der Altstadt, darunter der Obstmarkt und die Dr.-Streiter-Gasse, als auch Viertel mit gemeldeten Problemen wie der Park der Religionen, die Palermostraße und der Mazziniplatz.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden dabei 170 Personen überprüft.