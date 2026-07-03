Die Justiz ermittelt wegen des Verdachts des Drogenhandels. Der Festnahme waren längere Beobachtungen vorausgegangen. Die Ermittler waren auf den 37-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem er wiederholt in Begleitung bekannter Drogenkonsumenten gesehen worden war.<BR \/><BR \/> Bei der Kontrolle stellten die Beamten rund 34 Gramm verkaufsfertig verpacktes Kokain sowie 12 Gramm Haschisch sicher. Zudem wurden 680 Euro Bargeld beschlagnahmt, die nach Einschätzung der Ermittler aus dem Drogenhandel stammen könnten. <BR \/><BR \/>Nach Angaben der Polizei war der Mann arbeitslos und soll seinen Lebensunterhalt sowie die Kosten für ein größeres Fahrzeug mit den Erlösen aus dem Drogenverkauf bestritten haben. Mit der Festnahme setzt die Staatspolizei ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels in den Wohnvierteln der Landeshauptstadt fort.