<BR \/>Den ersten der beiden mutmaßlichen Diebe – einen 50-jährigen Algerier – haben die Polizisten in der Nacht auf Dienstag gegen 3.45 Uhr geschnappt. In der Bozner Schlachthofstraße hörte eine Polizeistreife ein lautes Geräusch, das nach dem Zerbrechen einer Fensterscheibe klang.<BR \/><BR \/> Unmittelbar danach sollen die Behörden gesehen haben, wie sich der 50-Jährige durch die vordere linke Scheibe Zutritt zum Auto verschaffte. Das Fahrzeug gehörte Urlaubern aus Deutschland. <BR \/><BR \/>Der polizeibekannte Mann soll drei große Taschen aus dem Auto entwendet haben. Diese enthielten ein sogenanntes SUP-Board (Stehpaddelboard, Anm. d. Red.), einen Haarglätter und andere persönliche Gegenstände. Sofort griffen die Behörden ein: Der Mann wurde wegen schwerem Diebstahl verhaftet. <BR \/><BR \/>Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein weiterer Einsatz wegen Diebstahls. Eine Polizeistreife rückte zur Notaufnahme des Bozner Spitals aus, wo ein 27-jähriger Tunesier randaliert haben soll. <BR \/><BR \/>Nachdem der junge Mann durch das Eingreifen des Krankenhauspersonals aus der Notaufnahme entfernt worden war, soll er auf dem Parkplatz vor dem Spital versucht haben, ein E-Bike zu stehlen. Angeblich nutzte er den Sattel des Fahrrads, um das Schloss aufzubrechen – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei verhaftete den Mann wegen versuchtem schwerem Diebstahl. <BR \/><BR \/>Im Laufe des Dienstags kontrollierte die Polizei insgesamt 80 Personen und erstattete vier weitere Anzeigen wegen Missachtung einer Ausweisungsverfügung.