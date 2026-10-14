Bei einer Kontrolle im Außenbereich eines Gebäudekomplexes in Oberau-Haslach fanden die Ermittler hinter einem kleinen Betonbau eine Plastiktüte mit einer Feinwaage und bereits abgepackten Drogen. Sichergestellt wurden rund 8,35 Gramm Kokain und 123,84 Gramm Haschisch.<BR \/><BR \/>Anhand von Aufnahmen der Überwachungskameras konnten die Ermittler den mutmaßlichen Verantwortlichen ausfindig machen. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung fanden sie weitere 16,4 Gramm Kokain und rund 0,5 Gramm Haschisch.<BR \/><BR \/>Die Drogen und die Feinwaage wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde bei der zuständigen Justizbehörde angezeigt.