Bozen: Polizei und Carabinieri nehmen Angreifer fest

Es war mitten in der Nacht, als eine Frau ausländischer Herkunft Anfang August in der Zentrale der Carabinieri von Bozen Alarm schlug. Sie war, als sie gerade ihr Lokal in der Claudia-Augusta-Straße abgeschlossen hatte, von einem Mann angegriffen und mehrmals am Kopf geschlagen worden. Anschließend hatte der Angreifer ihr 2 Mobiltelefone entwendet und sich aus dem Staub gemacht.Umgehend machte sich eine Streife der Carabinieri gemeinsam mit einer weiteren mobilen Einheit der Staatspolizei auf zum Ort des Geschehens. Den Ordnungskräften gelang es bald darauf, zwei ausländische Männer anzuhalten, von denen einer sich als der mutmaßliche Täter entpuppte. Ebenso wurde ein Teil des Diebesgutes sichergestellt, welches der Besitzerin umgehend zurückgegeben wurde.Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.