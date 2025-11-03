In der Nacht auf Samstag wollten Polizisten einen Scooter mit zwei jungen Männern an Bord kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch, verlor kurz darauf die Kontrolle, prallte gegen den Gehsteig und stürzte. Während der Beifahrer flüchten konnte, wurde der Lenker nach kurzer Verfolgung gestoppt, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<h3>\r\nFluchtversuch endet im Straßengraben<\/h3>Der 18-Jährige, ein polizeibekannter tunesischer Staatsbürger, wurde wegen Gewalt und Widerstands gegen öffentliche Beamte, Körperverletzung und Hehlerei verhaftet. Der Scooter war laut Aussendung zwei Tage zuvor in Vahrn gestohlen worden. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz an einem Bein verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden – die Prognose lautet auf sieben Tage.<h3>\r\nRauferei am Dominikanerplatz<\/h3>Ebenfalls am Samstagabend griffen Carabinieri und Finanzpolizei am Dominikanerplatz ein, nachdem ihnen vier Männer aufgefallen waren, die in einen Streit geraten waren. Um ein weiteres Ausarten des Streits zu verhindern, schritten sie ein und kontrollierten die Männer. Es handelte sich um zwei Kosovaren (21) und zwei Tunesier (18), alle mit gültigem Aufenthaltsstatus. Sie wurden wegen der Schlägerei angezeigt.<h3>\r\nGestohlenes Fahrrad sichergestellt<\/h3>Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei schließlich in die Südtiroler Straße zu einem Fahrraddiebstahl gerufen. Dank der genauen Beschreibung des Besitzers konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter rasch ausfindig machen: Einen 24-jähriger Nigerianer, der mit dem gestohlenen Rad unterwegs war. Er wurde wegen Hehlerei angezeigt, das Fahrrad dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierten die Beamten am Wochenende über 150 Personen im Gemeindegebiet von Bozen. Die Kontrollen waren von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet worden und fanden in Zusammenarbeit mit Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und dem Militär statt.