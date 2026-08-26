Zwei Streifen der Polizei wurden gestern in die Palermostraße geschickt. Zuvor waren dort Geräusche gemeldet worden, die darauf hindeuteten, dass auf ein Fahrzeug eingeschlagen wurde.<BR \/><BR \/>Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, sperrten sie zunächst mögliche Fluchtwege ab. Kurz darauf konnten sie einen Mann anhalten und verhaften, der zu Fuß einen Motorroller schob. An dem Moped wollen die Polizisten deutliche und zahlreiche Beschädigungen sowie Spuren eines Aufbruchs und Manipulationen festgestellt haben.<BR \/><BR \/>In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten zudem eine Mehrzweckzange aus Stahl und einen großen Stein. Form und Beschaffenheit der Gegenstände seien mit den Beschädigungen kompatibel gewesen, die am Motorroller festgestellt worden waren.<BR \/><BR \/>Der 27-jährige Tunesier wurde zur Quästur gebracht und wegen schwerem Diebstahl verhaftet. Darüber hinaus wurde der Mann wegen Hehlerei angezeigt. Bei seiner Durchsuchung wurden zwei Mobiltelefone gefunden, für deren Herkunft und Besitz er laut Polizei keine plausible Erklärung liefern konnte. Außerdem wurde er wegen der Missachtung einer verpflichtenden Ausweisungsverfügung aus der Gemeinde Bozen angezeigt.<BR \/><h3>\r\nMann mit großem Messer am Bahnhofplatz<\/h3>Zu einem weiteren Einsatz kam es am gestrigen Vormittag am Bahnhofplatz. Eine Streife der Polizei rückte dorthin aus, nachdem ein Mann mit einem Messer gemeldet worden war.<BR \/><BR \/>Die Beamten trafen den Mann vor Ort an. Nach Angaben der Polizei zeigte er deutliche Anzeichen einer psychischen und körperlichen Beeinträchtigung, die vermutlich auf den Konsum von Drogen zurückzuführen war.<BR \/><BR \/>Um zu überprüfen, ob der Mann Waffen bei sich trug, forderten ihn die Beamten auf, den Inhalt seiner Taschen zu zeigen und seinen Taillenbereich freizulegen. Dabei zeigte er zunächst keinen Gegenstand, der als Waffe oder gefährlicher Gegenstand geeignet gewesen wäre.<BR \/><BR \/>Von sich aus öffnete der Mann jedoch anschließend eine Tasche, die er bei sich trug, und zeigte deren Inhalt. Dabei kam ein großes Messer zum Vorschein, das in einer Lederscheide aufbewahrt wurde.<BR \/><BR \/>Da der Mann sich weigerte, das Messer auszuhändigen, wurde eine zweite Streife zur Unterstützung hinzugezogen. Die Beamten nutzten einen Moment der Unaufmerksamkeit, um die Tasche samt dem darin befindlichen Messer an sich zu nehmen und die Waffe sicherzustellen.<BR \/><BR \/>Daraufhin ging der Mann laut Polizei vehement gegen die Beamten vor, um die Tasche zurückzuerlangen. Die Polizisten überwältigten ihn und brachten ihn zur weiteren Klärung zur Quästur.<BR \/><BR \/>Dort wurde festgestellt, dass es sich um einen 49-jährigen norwegischen Staatsbürger handelt. Er wurde wegen des Widerstands gegen einen Amtsträger sowie wegen des unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.