Im Rahmen einer groß angelegten Polizeikontrolle hat der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari am Mittwoch eine Reihe von Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit angeordnet.<BR \/><BR \/>Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Innenstadtbereiche rund um den Obstplatz, den Pfarrplatz, den Kapuzinerpark, die Wolkensteinstraße, den Dominikanerplatz sowie auf den Mazzini- und den Zillerplatz und den Park der Religionen.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Überprüfungen wurden mehrere Gruppen von Nicht-EU-Bürgern angetroffen, die an den genannten Orten biwakierten und Alkohol konsumierten.<h3>\r\nInsgesamt 11 Platzverweise ausgesprochen<\/h3> Insgesamt sprach die Polizei elf Platzverweise aus. Ein marokkanischer Staatsbürger mit gültigem Aufenthaltstitel erhielt ebenfalls die Aufforderung, den Bereich zu verlassen.<BR \/><BR \/>Besondere Aufmerksamkeit galt einer georgischen Frau, die sich illegal im Staatsgebiet aufhielt und bei der Kontrolle gefälschte Dokumente vorlegte. <BR \/><BR \/>Sie wurde verhaftet und anschließend vom Quästor Ferrari ausgewiesen. Die Frau wurde zum Flughafen Orio al Serio in Bergamo gebracht und von dort in ihr Heimatland rückgeführt.<h3>\r\nVier „DASPO Willy“ verhängt<\/h3>Darüber hinaus verhängte der Quästor vier „DASPO Willy“ – Zugangsverbote zu öffentlichen Lokalen – gegen vier ausländische Staatsbürger. <BR \/><BR \/>Diese sollen am Samstagabend in eine gewalttätige Auseinandersetzung vor einer Bar in der Kapuzinerstraße verwickelt gewesen sein. <BR \/><BR \/>Einer der Beteiligten, ein amtsbekannter Mann ohne gültigen Aufenthaltstitel, war bereits nach dem Vorfall in ein Abschiebezentrum überstellt worden.