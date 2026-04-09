Am Dienstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Staatspolizei einen 33-jährigen Italiener, der sich laut Aussendung der Quästur auffällig verhielt. Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellten die Beamten ein Klappmesser sicher. Zudem sollte sich herausstellten, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bozen vorlag – wegen mehrerer Diebstähle in Bozen und Brixen in den vergangenen Monaten. Der Mann wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis überstellt.<BR \/><BR \/><BR \/>Am selben Nachmittag kontrollierte die Polizei im Bereich der Talferwiesen einen 31-jährigen Tunesier. Dabei stellten die Beamten Glasscherben und einige Gramm Haschisch sicher. Er wurde angezeigt und wegen Drogenbesitz gemeldet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298766_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Kurz darauf kontrollierten die Einsatzkräfte bei der Loreto-Brücke zwei Männer mit Holzstöcken. Die beiden Marokkaner (38 und 25 Jahre) wurden wegen Mitführens von waffenähnlichen Gegenständen angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Tages wurden zudem vier weitere ausländische Staatsbürger angezeigt, weil sie sich trotz Aufenthaltsverbots in Bozen aufhielten.