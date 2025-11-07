Auslöser für die Verhaftung war der Notruf einer Boznerin, die berichtete, von ihrem Partner geschlagen worden zu sein. Die Beamten der Staatspolizei rückten sofort aus. <BR \/><BR \/>Noch unter Tränen schilderte sie laut Aussendung der Quästur, dass sie im Zuge eines Streits mehrfach von ihrem Partner geohrfeigt worden sei. Überdies schilderte die Frau, dass sie innerhalb der Beziehung wiederholter körperlicher Gewalt und Drohungen ausgesetzt sei.<h3>\r\nFür den Mann klicken die Handschellen<\/h3>Die Frau wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und mit einer zweitägigen Heilungsprognose entlassen. Der mutmaßliche Täter, ein Mann peruanischer Herkunft, konnte in der gemeinsamen Wohnung ausfindig gemacht werden. <BR \/><BR \/>Er wurde verhaftet und wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung ins Bozner Gefängnis überstellt.