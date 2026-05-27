Im Zuge verstärkter Kontrollen im Stadtgebiet von Bozen hat die Staatspolizei einen Mann verhaftet und neun weitere Personen angezeigt. <BR \/>Der versuchte Raubüberfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in der Trientstraße. Die Polizei wurde wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen dorthin beordert. <BR \/><BR \/>Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der laut Aussendung der Quästur auf einen 45-jährigen pakistanischen Staatsbürger einschlug, der am Boden lag. Der Angreifer, ein 46-jähriger Nigerianer, hatte zuvor offenbar den Geldbeutel des Opfers entwendet. Dieser konnte sichergestellt und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der polizeibekannte 46-Jährige wurde wegen erschwerten Raubes verhaftet und in das Gefängnis von Bozen überstellt.<h3>\r\nInsgesamt 212 Personen kontrolliert <\/h3>Am Sonntag kontrollierte die Beamten im Stadtteil Don Bosco einen jungen Mann, der sich offenbar einer Polizeikontrolle entziehen wollte: Beim Anblick der Beamten soll er mit seinem Fahrrad gewendet und dabei ein Päckchen weggeworfen haben. Darin befanden sich laut Aussendung über 100 Gramm Haschisch. Der 32-jährige marokkanische Asylbewerber mit Vorakten wurde wegen Drogenhandels angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Montag wurden zudem vier Personen wegen Diebstahl angezeigt. Betroffen sind zwei marokkanische, ein spanischer und ein tunesischer Staatsbürger.<BR \/><BR \/>In den vergangenen drei Tagen kam es außerdem zu Anzeigen gegen drei ausländische Staatsbürger sowie eine italienische Staatsbürgerin wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für das Stadtgebiet Bozen. Insgesamt wurden 212 Personen kontrolliert und 27 Fahrzeuge überprüft.