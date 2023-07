Bozen: Polizeibekannter 22-Jähriger ausgewiesen

Die Staatspolizei setzte am gestrigen Freitag ihre Kontrollaktivität in der Südtiroler Landeshauptstadt fort. In den Abendstunden kontrollierten die Ermittler in einem Keller, der von Personen, die schon häufiger in Konflikt mit der Polizei geraten waren, als Nachtquartier genutzt wird.Dabei stießen die Polizisten auf den jungen Mann aus Marokko. Er war am Vortag aus dem Aufenthalts- und Rückführungszentrum Gradisca d'Isonzo geflohen und schon des öfteren wegen Diebstählen aufgefallen.Der 22-Jährige konnte zudem keine Papiere vorlegen, die ihm den Aufenthalt auf italienischem Staatsgebiet gewährt hätten. Er wurde daher in das Rückführungszentrum Ponte Galeria bei Rom gebracht, wo er auf seine Rückkehr nach Marokko wartet.