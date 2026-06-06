<BR \/>Zwischen Rauschgift, Lebensmitteldiebstahl und Gewalt gegenüber einer Amtsperson: Bei ihren Einsätzen in Bozen hatte die Staatspolizei am Donnerstag alle Hände voll zu tun, wie sie nun in einer Aussendung mitteilt. <BR \/><BR \/>So sollen sie am Vormittag auf einen Mann getroffen sein, der sich weigerte, sich auszuweisen. Als er aufgefordert wurde, in den Dienstwagen zu steigen, platzte ihm offenbar der Kragen: Er soll einen der Beamten heftig weggestoßen und daraufhin einen zweiten, der seinem Kollegen zur Hilfe eilte, brutal attackiert haben.<BR \/><BR \/>Die Beamten konnten den polizeibekannten Mann, der ursprünglich aus Burkina Faso stammt, überwältigen. Nach seiner Festnahme wurde der Beschuldigte auf die Polizeistation gebracht, wo die Beamten zudem fünf Gramm Haschisch gefunden haben sollen. Er wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Verletzung einer Amtsperson in U-Haft überstellt.<h3>\r\nQuästor ordnet Abschiebung an<\/h3>Am Abend desselben Tages fiel den Beamten im Bozner Stadtviertel Don Bosco ein junger Mann auf, der sich verdächtig verhalten hat. Beim Anblick der Behörden soll der – wie sich später herausstellte, bereits polizeibekannte – junge Mann die Flucht ergriffen haben – jedoch ohne Erfolg.<BR \/><BR \/>Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, weshalb er das Weite suchte: Der Mann soll neun versiegelte Päckchen mit Kokain und eines mit Haschisch mitgeführt haben. Der tunesische Staatsbürger wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.<BR \/><BR \/>Weiters überführten die Beamten einen Türken und einen Ägypter, denen der Diebstahl in einem Supermarkt in der Bozner Innenstadt zur Last gelegt wird. Auch sie wurden angezeigt, da sie sich laut Polizei gar nicht im Stadtgebiet von Bozen hätten aufhalten dürfen. <BR \/><BR \/>Für einen weiteren Mann, der sich illegal im Staatsgebiet aufgehalten haben soll, ordnete Quästor Giuseppe Ferrari indes die Abschiebung an. <BR \/><BR \/>Insgesamt wurden am Donnerstag 96 Personen identifiziert und 11 Fahrzeuge kontrolliert.