Bozen: Problemfall Bahnhofspark

Die meisten Bozner halten sich mittlerweile strikt an die Anweisungen der römischen Regierung. Auf den Talferwiesen und in den Parks geht es ruhiger zu. Nicht so im Bahnhofspark, wo die Ordnungshüter an der „Beratungsresistenz“ der Einwanderer scheitern. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.