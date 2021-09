Bozen: Quästor lässt Bar für 7 Tage schließen

Der Quästor hat der Bar „Tosca 2“ in der Bozner Rosmini-Straße für 7 Tage die Betriebsgenehmigung entzogen. Die Staatspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Drogenhundestaffel der Finanzpolizei mehrere Kontrollen in der Bar und in der unmittelbaren Umgebung durchgeführt und dabei festgestellt, dass die Bar ein beliebter Treffpunkt für zahlreiche Vorbestrafte war.Bei genaueren Kontrollen konnten insgesamt 82 Gramm Haschisch und 4 Gramm Kokain sichergestellt werden. Infolgedessen muss die Bar „Tosca 2“ für 7 Tage schließen.

