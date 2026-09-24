Eine Streife der Carabinieri kontrollierte in der Nacht auf Dienstag am Grieser Platz einen ausländischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der bereits polizeilich bekannt war. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle fanden die Beamten 18 verschlossene Beutel mit jeweils fünf Haschischplatten, dazu kam ein weiteres loses Stück derselben Substanz. Insgesamt stellten die Carabinieri dabei fast 9 Kilogramm Haschisch sicher.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362858_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben den Drogen beschlagnahmten sie auch ein Smartphone sowie das Fahrrad des Mannes. Das Fahrrad hat laut Angaben der Carabinieri einen geschätzten Wert von rund 6.000 Euro. Nun soll geprüft werden, ob es möglicherweise als gestohlen gilt.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Die sichergestellten Drogen sollen im Labor der Carabinieri chemisch untersucht werden.