Wie aus einer Pressemitteilung der Quästur hervorgeht, war der Mann dem Sicherheitspersonal des Bozner Einkaufszentrums aufgefallen, beim Versuch, verschiedene Waren in seiner Tasche zu verstecken. An der Kasse bezahlte der 39-Jährige anschließend lediglich eine Flasche Wasser.<BR \/><BR \/>Als ihn ein Sicherheitsbeauftragter daraufhin ansprach, reagierte der Mann aggressiv: Er stieß den Sicherheitsbediensteten weg, schlug nach ihm und versuchte anschließend zu flüchten.<h3>\r\nBeamte stoppen Flüchtigen<\/h3>Die Flucht währte jedoch nicht lange. Ein Polizist sowie zwei Carabinieri, die sich privat vor Ort aufhielten, nahmen umgehend die Verfolgung auf. Nahe dem Ausgang des Einkaufszentrums konnten sie den Verdächtigen gemeinsam mit einer Streife der Flugbereitschaft (Squadra Volante) stellen, die auf Meldung des Personals hin angerückt war.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten beim 39-Jährigen zudem eine 48 Zentimeter lange Einbruchzange sowie eine 18 Zentimeter lange Metallzange. Er wurde verhaftet.