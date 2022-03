Bozen: Räuberisches Trio am Siegesplatz verhaftet

In der Nähe der Talferpromenade, zwischen der Armando-Diaz-Straße und der Luigi-Cadorna-Straße, wurden 2 20-Jährige am Dienstag um 21 Uhr von 3 Männern, die etwa im selben Alter waren, angehalten und bedroht: Wollten sie ihr Geld nicht herausrücken, so die Räuber, würden sie ihnen Gewalt antun.Die beiden Opfer ließen es nicht auf eine Auseinandersetzung ankommen und leisteten keinen Widerstand: Mit ihrer Beute – nicht einmal 100 Euro – suchten die 3 das Weite.Geistesgegenwärtig wählten die beiden Überfallenen den Notruf. Eine Streife der Carabinieri war gleich zur Stelle. Mit der Täterbeschreibung nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Die 3 Räuber waren nicht weit gekommen: Am Siegesplatz stellten die Carabinieri sie und nahmen sie auf der Stelle fest, da sie sie fast auf frischer Tat ertappt hatten.Die 3 hatten sich des Geldes da allerdings schon entledigt. Die Opfer werden es deshalb wohl nicht mehr zurückbekommen.Da bei der anschließenden Kontrolle bei den Tätern Gegenstände gefunden wurden, die aus anderen Raubüberfällen stammen sollen, werden die Ermittlungen gegen sie fortgesetzt. Im Bozner Gefängnis warten sie nun auf ihren Haftprüfungstermin.

stol