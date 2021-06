Bozen sagt illegalen Müllsündern den Kampf an

Allein in der vergangenen Woche konnten auf diese Weise jeden Tag durchschnittlich 5 Müllsünder ausfindig gemacht werden, denen jetzt ein Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro ins Haus flattern wird.Ein besonders dreister Fall von illegaler Müllablagerung konnte in Sigmundskron aufgeklärt werden. Dort hatte ein achtloser Bürger seinen Heizkessel einfach am Straßenrand entsorgt.Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass der Sperrmüll zum Recyclinghof in der Mitterhoferstraße in Bozen Süd gebracht werden kann. Der Recyclinghof hat werktags stets geöffnet, auch am Samstagvormittag.

stol