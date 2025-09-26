Der Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Führerhaus befreien. Er wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen machten die Einsatzkräfte zunächst keine Angaben.<BR \/><BR \/>Der Gittermast wurde durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt. Es kam jedoch zu keinem Stromausfall in der Umgebung. Fachtechniker des Stromversorgers Edyna sollen die Anlage überprüfen und die notwendigen Reparaturen veranlassen.<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr Bozen sicherte das Unfallfahrzeug sowie die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Polizei und Carabinieri haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.