In der Nacht wurde am Obstmarkt eine Rauferei zwischen mehreren Personen gestoppt. Drei Männer – zwei Marokkaner (32 und 26) sowie ein 21-jähriger Tunesier – wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Samstagmorgen kam es in einer Aufnahmeeinrichtung erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten der Nacht. Dabei wurde der 26-jährige Marokkaner durch einen Messerstich am Arm verletzt. Der 21-jährige Tunesier wurde festgenommen.<BR \/><BR \/>Freitagabend war es in Oberau zu einer weiteren Schlägerei gekommen, bei der ein 59-jähriger Marokkaner angezeigt wurde.<h3>\r\nLadendiebe ausgeforscht<\/h3>Im Stadtteil Neugries wurden zudem drei Personen nach mehreren Ladendiebstählen mithilfe von Videoüberwachung ausgeforscht und angezeigt.<BR \/><BR \/>Außerdem wurden vier Personen wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für das Stadtgebiet Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt kontrollierte die Polizei 75 Personen und neun Fahrzeuge.