Bozen: Lokal muss schließen – Schlägereien und Treffpunkt Krimineller

Im Lokal war es zuletzt mehrfach zu gewalttätigen Vorfällen gekommen. Am 21. Mai musste die Polizei eingreifen, um eine Schlägerei mit mehr als 15 beteiligten Personen zu beenden.Nur eine Woche später kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzung. Es setzte dabei 3 Anzeigen wegen Körperverletzung sowie 2 Anzeigen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Zu einer weiteren Schlägerei kam es am 4. Juni.Bei den zahlreichen Kontrollen wurden auch stets viele alkoholisierte Gäste und vorbestrafte Personen angetroffen.Die Lizenz wurde daher für 15 Tage ausgesetzt, wie die Quästur in einer Presseaussendung am Freitag mitteilt. Dies Maßnahme sei nötig, um den Kriminellen vorübergehend ihren Treffpunkt zu nehmen und zu verhindern, dass sich solche Vorfälle, welche die öffentliche Sicherheit stören, in Zukunft wiederholen.